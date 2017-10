Villingen-Schwenningen Gemeinsame Naturerlebnisse sollen verbinden

Die Idee entstand in Zusammenarbeit mit Christian Muthmann, der im Flüchtlingsprojekt mitwirkt. Dabei kam ihm die Idee, in Kooperation mit seinem Kreistagskollegen und Rektor des Technischen Gymnasiums, Thomas Ettwein, einmal eine Exkursion mit Schülern anzubieten. Muthmann selbst hatte 2005 in seiner früheren Tätigkeit als Diplom-Sozialarbeiter mit seinem Kollegen Horst Belz mit Jugendlichen als Maßnahme das Projekt "Schwitzen statt sitzen" gestartet. Zunächst wurden damals sämtliche Bäume in der Linachtalsperre gefällt, am Seeboden verbrannt und schließlich in mehrjährigen Projektwochen ein Wanderweg um den Linachsee gebaut, der heute nach ihm benannt ist.

Als Kreisrat Thomas Petrolli von dieser Exkursion dorthin erfuhr, erklärte er sich sofort bereit, die Schüler selbst und vor allem kostenlos mit einem seiner Reisebusse hinzufahren. Auch Vöhrenbachs Bürgermeister Robert Strumberger war selbst zugegen. Er begrüßte die Schüler am Kraftwerk und berichtete über die aufwendige Sanierung der Staumauer.

Im Anschluss erfolgte eine Führung im Turbinenhaus durch Christa Knöpfle, die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Linachtalsperre. Mit dem Bus ging es dann zur Staumauer. Hier berichtete Christa Knöpfle über die erste und einzige in Eisenbeton erstellte Gewölbereihen-Staumauer in Deutschland. Über den besonderen Untergrund und die Schwierigkeiten der damaligen Sanierung. Die Stadt Vöhrenbach hatte die Staumauer zwischen 1921 und 1925 erbaut, 1970 wurde der Kraftwerksbetrieb erstmals eingestellt, 1999 gründete sich der Verein zur Rettung der Staumauer "Rettet die Linachtalsperre". 2005 und 2007 wurde die Sperre für etwa 7,2 Millionen Euro reaktiviert. Das heutige Baukulturdenkmal ist von nationaler Bedeutung. Der 2008 entstandene Rundweg um den See lädt heute viele Besucher zum Verweilen ein und rundet einen Ausflug zur Sperre regelrecht ab.