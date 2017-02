Villingen-Schwenningen Gemeinsam stark

VS-Schwenningen. Das Anliegen der Klassenstufe 7 der Hermann-Hesse-Realschule in Tuttlingen war es, anderen Menschen eine Freude zu bereiten. So überlegten sich die 56 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern Christiane Baur und Stefan Ebner, wie sie dem "Familien Entlastenden Dienst" (FED) Tuttlingen bei ihrem Umzug in neue Räume helfen können.