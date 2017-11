Villingen-Schwenningen Gemeinsam in die Zukunft

Villingen-Schwenningen. Zu viele offene Ausbildungsplätze, Fachkräftemangel, aber auch Schwierigkeiten bei der Suche nach Führungskräften machen vielen Unternehmen in unterschiedlichsten Branchen zu schaffen. Um mögliche Schwachstellen und Probleme auch im Schwarzwald-Baar-Kreis und vor allem im Oberzentrum aufzudecken und passende Lösungen zu erarbeiten, sucht der GVO den Austausch mit den Unternehmen. Bei einem offenen Treffen im Dezember sind laut Jasmin Biermann-Gässler, Leiterin Team "Personal und Ausbildung", nicht nur GVOMitglieder, sondern alle Interessierten eingeladen. "Wir wollen gemeinsam Strategien entwickeln, um potenzielle Auszubildende sowie Fachkräfte mit Firmen zusammen zu bringen." Dazu wolle der GVO einen Eindruck gewinnen, was die hiesigen Unternehmen beschäftige und was ihnen wichtig sei.

Ein Problem ist laut Biermann-Gässler, dass viele Bewerbungen "kurz vor knapp" kämen, sodass die Personalplanung schwieriger geworden sei. "Die Bewerber, egal ob Azubis oder Führungskräfte, registrieren die Anstrengungen der Unternehmen ganz genau." Sie wüssten von der Veränderung des Arbeitsgebermarktes hin zu einem Arbeitnehmermarkt. "An den Schulen und Universitäten wird den Leuten ja permanent gesagt, dass sie die Fachkräfte oder gar die Elite der Zukunft seien."

Das Projekt "Job-Rallye" des Gewerbeverbands ist ein aktuelles Beispiel, wie unterstützt und geholfen werden kann und soll. Ab Ende Januar bieten Firmen wieder Info-Nachmittage an, bei denen junge Menschen Unternehmen kennenlernen können und den Arbeitsalltag erleben, erklärt die Teamleiterin. "Es gibt nichts besseres als Netzwerke und Vitamin B für den Einstieg ins Berufsleben", sagt Biermann-Gässler.