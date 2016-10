Villingen-Schwenningen Gemeinsam ein Mahl genießen

Das Franziskusheim in der Neckarstraße 71 in Schwenningen beteiligt sich an diesem Projekt am Freitag, 14. Oktober, mit einem Angebot für Körper, Geist und Seele. Um 10.30 Uhr findet in der Hauskapelle ein Gottesdienst zum Thema "Miteinander" mit Pfarrerin Brigitte Güntter statt. Im Anschluss bietet Silvia Kern, Sozialpädagogin im Franziskusheim, einen Mitmachvortrag "Bewegung für Körper und Geist" an.

Danach sind die Gäste zum gemeinsamen Mittagessen, das vom hauseigenen Küchenteam frisch zubereitet wird, in die Cafeteria eingeladen. Am Aktionstag wird ein kostenfreier Fahrdienst angeboten.

Der Teilnehmerbeitrag für das Mitmachangebot und das Mittagsmenü beträgt sieben Euro. Um Anmeldung bis Dienstag, 11. Oktober, unter der Telefonnummer 07720/6 92 90 wird gebeten. Darüber hinaus bietet das Franziskusheim täglich einen offenen Mittagstisch von 12 Uhr bis 13 Uhr in der Cafeteria an, zu dem Gäste nach Voranmeldung willkommen sind.