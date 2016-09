Villingen-Schwenningen Gemeinsam die Natur zu Fuß erkunden

Bereits am 8. September heißt es mit Annemarie Walter vom Schwarzwaldverein "Königsfeld bewusst erleben. Die leichte Wanderung führt über insgesamt sechs Kilometer Start in Königsfeld um 10.40 Uhr am Parkplatz Minigolfplatz/Haus des Gastes

Rückfahrt ist 15.17 Uhr ab Königsfeld. Weitere Informationen bei Wanderführerin Annemarie Walter vom Schwarzwald-Verein unter Telefon 0174/39 43 32 4. Ursula Rosenstiel vom Schwäbischen Albverein führt am 13. Oktober eine "Tour um die Kur- und Bäderstadt Bad Dürrheim". Der Weg führt über den Salinensee zur Lourdeskapelle Hochemmingen und durch den Kapfwald zum Waldcafé. Nach einer Vesperpause geht es über das Luisenbrünnele und Schützenhaus zum Kurpark zur Schlusseinkehr im Café-Bistro Narrenschopf. Treffpunkt in Bad Dürrheim um 10.15 Uhr am Busbahnhof Linie 7280 und um 10.30 Uhr am Adlerplatz. Informationen bei Ursula Rosenstiel unter 0159/0248 2481. Die letzte Tour in diesem Jahr führt Ulrich Schlicht­härle vom Schwäbischen Albverein am 10. November durch Villingen.