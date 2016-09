Villingen-Schwenningen Gemeinderat wählt Mittwoch Kommandanten

Villingen-Schwenningen (mae). Von 30 Bewerbern ist nur noch einer übrig geblieben: Am Mittwoch wählt der Gemeinderat in der nicht-öffentlichen Sitzung ab 16 Uhr den neuen Gesamtkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr. "Der Feuerwehrausschuss und der Personalausschuss konnte sich auf einen Kandidaten einigen", erklärt die städtische Pressesprecherin Oxana Brunner. Um wen es sich hierbei handelt, wolle man jedoch erst nach der Wahl des Gemeinderates verraten. Unklar ist derzeit zudem noch, wann der neue hauptamtliche Kommandant die Stelle antreten wird. Er wird damit Markus Heinzelmann beerben, der nach eigenem Wunsch seit 30. Juni nicht mehr in der Funktion ist.