Villingen-Schwenningen. Mit den Themen der Ausschusssitzungen in dieser Woche befasst sich der Gemeinderat am Mittwoch, 15. November, ab 16 Uhr im Münsterzentrum in Villingen. So geht es beispielsweise um die Machbarkeitsstudie zur Bündelung von Teilen der Verwaltung auf dem Mangin-Gelände in Villingen oder den Antrag der SPD-Fraktion, im Haushalt 2018 Geld für die Publikation des ersten Bands der Stadtgeschichte bereitzustellen. Auch in Sachen Feuerwehrhaus Villingen, Eingliederung des Uhrenindustriemuseums in die städtischen Museen oder Mietkonditionen für die ­Veranstaltungshäuser ist es dann am Gemeinderat, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Weitere Themen sind beispielsweise die neue Variante für den Bau des Radwegs zwischen Marbach und Brigachtal, die Verlängerung des ­Förderprogramms "Jung kauft alt" oder die Fortschreibung des Mietspiegels.