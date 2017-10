Villingen-Schwenningen Gemeinderat gibt Pächtersuche frei

VS-Schwenningen. Nach der Sitzung des Technischen Ausschusses in der vergangenen Woche standen die Chancen, dass dem alten Stellwerk wieder Leben eingehaucht wird, äußerst schlecht. Einzig der Gemeinderat war noch in der Lage, anders zu entscheiden. Und tatsächlich: Nach ausführlicher Diskussion stimmten elf Mitglieder des Gremiums – und damit die knappe Mehrheit – für den Umbau auf Kosten der Stadt, der jedoch nur dann erfolgen soll, wenn die Verwaltung einen "geeigneten Pächter" für das Stellwerk findet.

Bereits vergangene Woche war die Rede davon, dass in dem alten Gemäuer, das lediglich rund 18 Quadratmeter umfasst, ein Kiosk eingerichtet werden könnte, in dem in den Sommermonaten Eis verkauft wird. Diese Idee kommt nicht von Ungefähr, wie bei der Erläuterung von Baubürgermeister Detlev Bührer deutlich wurde: "Es gibt einen konkreten Interessenten aus St. Georgen, der dort ein Eiscafé betreibt und sich vorstellen kann, im Sommer in Schwenningen sein Eis anzubieten." Anders als es vor der Landesgartenschau vorgeschlagen wurde, soll hier aber keine Eisdiele mit Innenaufenthaltsfläche entstehen. "Es wäre sozusagen ein Verkauf durchs Fenster", erklärte Bührer. Der Betreiber benötige eine Anrichte, eine Mitarbeitertoilette und ein Waschbecken – da bräuchten keine weiteren Toiletten hinein gebaut werden, keine Küche oder sonstige aufwendige Umbauten getätigt werden, fuhr Bührer fort. "Das erklärt auch, warum damals (zu Landesgartenschauzeiten) von 300 000 Euro die Rede war und wir nun über 80 000 Euro sprechen.

Die Grundidee, das ehemalige Stellwerk zu reaktivieren und in ein Kiosk umzuwandeln, stieß bei vielen Ratsmitgliedern auf Zustimmung. Am Kostenfaktor schieden sich allerdings wieder die Geister. Selbst innerhalb der Fraktionen waren sich die Räte teilweise nicht einig. So lehnte Ernst Reiser (Freie Wähler) den Umbau auf städtische Kosten vehement ab, Fraktionskollege Andreas Flöß wäre zukünftig bereit, die Instandsetzungskosten von rund 15 000 Euro weiterhin zu zahlen. Edgar Schurr (SPD) erklärte, seine Fraktion habe lediglich abgelehnt, "dass sich die Stadtverwaltung eine Aufgabe ans Bein bindet, welche nicht ihre ist" und verwies auf den Umbau für einen zukünftigen Pächter. "Wenn jedoch ein privater Betreiber kommt und investieren will, dann sind wir dafür doch offen", betonte Schurr. Auch Klaus Martin (CDU) stimmte mit ein: "Wenn es die Stadt nichts kostet, sind wir dabei."