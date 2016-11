Villingen-Schwenningen. Der Gemeinderat kommt am Mittwoch, 16. November, 17 Uhr, in der Neuen Tonhalle in Villingen zu seiner nächsten Sitzung zusammen. An oberster Stelle der Tagesordnung steht die Festsetzung von Verbrennungsverboten in Bebauungsplänen. Des Weiteren wird der Rat über einen Finanzzuschuss der Stadt in Bezug auf die Sanierung der Parkplätze am Schwenninger Messegelände beraten. Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat die Abwassergebühren 2017 und 2018 kalkuliert. Diese sollen konstant beibehalten und nicht erhöht werden. Die Fragestunde der Bürgers ist für etwa 18 Uhr vorgesehen.