Villingen-Schwenningen Gemeindehäuser stehen im Fokus

Zu den großen Ereignissen der vergangenen Jahre zählte der zweite ökumenische Kirchentag in Villingen-Schwenningen auf dem Münsterplatz. Viel kirchliches, ehrenamtliches Engagement ist in der Regie der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in die Flüchtlingsarbeit vor Ort geflossen. Im Herbst 2016 trat Marius Mack die Nachfolge von Bezirkskantorin Heike Hastedt an.

Büch und Knausenberger bestätigt

Bei den Vorstandswahlen wurden der Vorsitzende des Kirchengemeinderates Klaus Büch und sein zweiter Stellvertreter Gernot Knausenberger einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Ebenfalls einstimmig wurde Pfarrer Udo Stober in der Nachfolge von Dekan Wolfgang Rüter-Ebel als neuer erster Stellvertreter gewählt.

Kantor Marius Mack lädt am kommenden Samstag, 25. Februar,11 Uhr, zum zweiten "Singen zur Marktzeit" in die Johanneskirche ein. In der Markuskirche findet am Sonntag, 5. März, 18 Uhr, ein Abendgottesdienst unter dem Thema "Der Lärm verebbt und die Last wird leichter" statt. Am 1. März beginnt der Vorverkauf zur "Nacht der Freiheit", einer Veranstaltung zum Reformationsjubiläum am 12. Mai im Münsterzentrum in Villingen. Das Theaterstück "Play Luther" wird am 9. März, 19 Uhr, in der Allerheiligenkirche in Brigachtal aufgeführt.