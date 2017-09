Villingen-Schwenningen Gemeinde stellt Weichen für die Zukunft

In diesem Bereich ist die Projektsteuerungsgruppe deutlich weiter gekommen. Am 21. Oktober soll eine Prioritätenliste zur Liegenschaftsentwicklung für den künftigem Gebäudebedarf erstellt werden. Der Vorschlag kommt anschließend zur Diskussion in den Kirchengemeinderat.

Kooperationen geplant

Im Bereich der Pfarramts­sekretariate soll künftig kooperiert werden, ebenso in den Dienstgruppen der hauptamtlichen Mitarbeiter in den vier Stadtpfarreien.

Der Haushalt 2017/2018 der Kirchengemeinde Villingen ist inzwischen vom Oberkirchenrat genehmigt worden. Er kann ab Oktober im Verwaltungs- und Serviceamt im Haus Mönchweilerstraße 6 in Villingen zu den üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. Außerdem wurde darüber informiert, dass das künftige kirchengemeindliche Bauprogramm erstellt ist und jetzt zur Diskussion in die Ältestenkreise geht.

In der offenen Johanneskirche an der Gerberstraße ist jetzt ein Hot Spot, ein offenes WLAN installiert worden. Damit sind Audio-Kirchenführungen per Smartphone möglich.

Das südbadische Bläserensemble ist am kommenden Sonntag, 1. Oktober, 19 Uhr, in der Johanneskirche zu Gast.