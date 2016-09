Villingen-Schwenningen Gelassen bleiben

Diplom-Psychologe Denis Mourlane geht bei der Definition noch einen Schritt weiter: "Ich sehe Resilienz als ein Synonym für psychologische Stärke." Wie sich diese Stärke trainieren lässt, zeigt Denis Mourlane am Mittwoch, 5. Oktober, 19.30 Uhr, im Kraftwerk Rottweil. Dort wird er im Rahmen der "Denkanstöße"-Reihe mit seinem Vortrag "Resilienz ­– gelassen mit Druck und Stress umgehen" zu Gast sein.

Für den Experten ist klar, dass ein Mensch, der im normalen Leben psychologisch stark ist, besser für schwierige Lebenssituationen gewappnet sei. Doch nicht nur in Krisen sei die Resilienz von Nutzen. "Sie ist auch ein Faktor für beruflichen Erfolg", ist sich Mourlane sicher – und will in seinem Vortrag wertvolle Tipps und Anregungen geben, wie jeder Einzelne seine persönliche Widerstandskraft trainieren und weiterentwickeln kann.

Die Vortragsreihe "Denkanstöße", veranstaltet vom Schwarzwälder Boten und dem Süddeutschen Verlag Veranstaltungen, wird unterstützt von der Volksbank Rottweil und der trend factory. Weitere Informationen: www.denkanstoesse.schwarzwaelder-bote.de, Telefon 089/21 83 73 10.