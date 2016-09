Villingen-Schwenningen Gekonnt in ihre Rollen geschlüpft

Das Stück umfasste die verschiedensten Formen: direkte Ansprache an das Publikum, Zitate aus vielerlei Publikationen und Statistiken, einzelne exemplarische Szenen aus dem Leben eines Paares.

Wenn ein zehnjähriges Mädchen 1958 seinen Vater fragte: "Was ist eigentlich los mit der Oma?", dann erhielt es mehr oder weniger ausweichende Antworten, und man lebte weiter mit der verwirrten Oma in einem Haushalt. In den 1980er Jahren suchte eine an ersten Symptomen leidende ältere Frau Rat bei einem Arzt, und wenn sie eine niederschmetternde Diagnose erhielt, versuchte sie, ihrem unabwendbaren Schicksal gefasst entgegenzugehen.

Die Stationen des sich verschlimmernden Leidens spielten Uwe Spille und Britta Dumke in einer Reihe lebensechter Szenen – bewundernswert, wie schauspielerisch gekonnt Britta Dumke dabei in die Rolle einer sehr alten Frau schlüpft, oder wie sie schwäbelnd eine tratsch-süchtige Nachbarin spielt.