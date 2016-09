Villingen-Schwenningen Geisterfahrer ist mit Alkohol unterwegs

Ein mit über 1,6 Promille alkoholisierter Lenker eines Skoda Octavias ist am Samstag gegen 14.20 Uhr am Berliner Platz verkehrt in eine Einbahnstraße gefahren und dort mit einem entgegenkommenden VW-Bus zusammengeprallt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 43-jährigen Fahrer des Skodas eine erhebliche alkoholische Beeinflussung fest. Ein Alkoholtest verlief deutlich positiv. Nach einer Blutentnahme im Schwarzwald-Baar Klinikum und der Beschlagnahme des Führerscheines muss sich der 43-jährige Mann nun noch in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung und für den dabei verursachten Unfall verantworten.