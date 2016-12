Villingen-Schwenningen Geht’s den Schweizern wirklich besser?

Zum Motto des von der UNO ausgerufenen Internationalen Tages der Berge, "Vielfalt und Identität der Bergkulturen stärken" brachte Bosshard Anregungen mit. Denn in der unabhängigen Denkwerksatt wurden die "Zusammenhänge von Arten- und Bauernsterben" erforscht.

Als gemeinsame Ursache stellte er die Fehlanreize in den agrarpolitischen Rahmenbedingungen vor. Für Schwarzwaldbauern eine Überraschung, weil sie doch glauben, dass in der Schweiz die Bauern besser unterstützt würden als in der EU. Bosshard klärte auf, dass die Bedeutung der Landwirtschaft zwar über eine Volksabstimmung in der Schweizer Verfassung festgeschrieben ist, die Agrarpolitik diese Ziele aber noch verfehle. Deshalb hätten einige Fachleute die Vision Landwirtschaft gegründet, um notwendige Korrekturen im Sinne der Verfassung vorzuschlagen.

Die zweite Überraschung war, dass der Ökologe Bosshard keine besseren ökologische Fördermaßnahmen fordert, sondern eine gerechtere Verteilung der Basisförderung zwischen Berg und Tal. Denn man könne Naturschutz betreiben, soviel man will, aber die Arten nähmen ebenso ab wie die Wertschöpfung der Landwirtschaft. Das einzige was wachse, sei die Traktorendichte, die mit Gewichten bis über zehn Tonnen die Böden verdichte und damit der Vielfalt schade.