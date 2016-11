Villingen-Schwenningen Geheilt ist noch nicht gesund

Stuttgart/Villingen-Schwenningen/Konstanz. Der Nachsorgepreis der Deutschen Kinderkrebsnachsorge, einer Stiftung für das chronisch kranke Kind, wird jährlich verliehen und ist mit 10 000 Euro dotiert. Dieses Mal ging er an das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) für sein Projekt zur Therapie der Spätfolgen nach einer Krebserkrankung im Kindesalter. Gleichzeitig vergibt die Kinderkrebsnachsorge jedes Jahr einen Medienpreis. Dieses Mal an den Schwarzwälder Boten. Damit werde die "kontinuierliche Berichterstattung über die medizinisch-therapeutische Arbeit, Fachsymposien, Veranstaltungen für die Patientenfamilien und insbesondere die einfühlsame Veranschaulichung von schweren Patientenschicksalen" honoriert, so Sonja Faber-Schrecklein in ihrer Laudatio – sie ist Vorstandsmitglied der Deutschen Kinderkrebsnachsorge und selbst Journalistin und Moderatorin. Dies unterstrich Stiftungsvorstand Roland Wehrle, Geschäftsführer der Kinderkrebsnachsorgeklinik Tannheim. Der Chefredakteur des Schwarzwälder Boten, Hans-Peter Schreijäg, und Cornelia Spitz, Kreisredaktionsleiterin im Schwarzwald-Baar-Kreis, nahmen den Preis am Dienstagabend in Stuttgart entgegen. "Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung", so Hans-Peter Schreijäg, zumal sie gerade die kontinuierliche, langjährige Berichterstattung über das große Wirken der Kinderkrebsnachsorgeklinik in Tannheim (Stadt Villingen-Schwenningen) vor Ort würdige. 2017 feiert die Nachsorgeklinik ihr 20-Jähriges – der Schwarzwälder Bote durfte ihre positive Entwicklung von Anfang an begleiten und vielfach Einblick in ihren nicht alltäglichen Klinikalltag nehmen. "Das Schönste überhaupt am Journalismus ist ja, dass wir neugierig bleiben dürfen", so Schreijäg.

Diese Neugier wurde am Abend der Preisübergabe mit Informationen über eine herausragende Arbeit an der Universitätsklinik in Hamburg-Eppendorf befriedigt. Eine kleine Forschungsgruppe widmet sich dort seit 2010 einer ganz beachtlichen Strategie: mit kognitivem Training, ganz individuell auf den kleinen Patienten und seine eigenen, durch den Hirntumor erlittenen Spätfolgen ausgerichtet.

"Ein Hirntumor ist etwas Schreckliches", stellte Laudator Karl Welte, Professor am Universitätsklinikum Tübingen, fest. Zwar hätten sich die Heilungschancen in den vergangenen Jahren deutlich verbessert, es komme aber oft auch zu Spätfolgen durch den Tumor selbst oder die Folgen von Operationen und Strahlentherapie. Welte nannte "Aufmerksamkeitsstörungen, verminderte Leistungen von Gedächtnis und Feinmotorik – nicht nur eine Woche, sondern ein Leben lang."