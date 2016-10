Villingen-Schwenningen Gegen Fluglärm

Sicher könne man Passagen so oder so lesen, im Fazit sei das Schreiben aber sehr positiv. "Es steht drin, dass die Interessen der Region vollumfänglich gewahrt und dass zusätzliche Belastungen grundsätzlich nicht akzeptiert würden", so Guse. Genau diese zusätzlichen Belastungen, und zwar bis zu 10 000 Anflüge zusätzlich pro Jahr über deutsches Gebiet, fürchten aber die Menschen in der Region, falls das vom Flughafen Zürich beantragte neue Flugreglement genehmigt würde. Hintergrund des Vorstoßes mit dem Schreiben an den Verkehrsminister war, dass das deutsche Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) Minister Dobrindt empfohlen hat, dem schweizerischen Antrag auf Einführung eines neuen Betriebsreglements zuzustimmen.

Diese zusätzlichen Landeanflüge über Südbaden, die zum Teil sogar in den sogenannten Sperrzeiten, also in den Nacht- und Tagesrandzeiten erfolgen sollen, würden die ohnehin schon erhebliche Fluglärmbelastung der Bevölkerung im Süden der Region nochmals erhöhen, wurde dem Minister geschrieben. Im Rück-Schreiben wird allerdings auch mitgeteilt, dass die Arbeiten zur Entscheidung über den Antrag der Schweiz zur Einführung des geänderten Betriebsreglements noch nicht abgeschlossen seien. Daran anknüpfend berichtete Landrat Sven Hinterseh als Mitglied des Fluglärmbeirates von dessen vergangener Sitzung am 12. Oktober in Stuttgart und dem politischen "Klein-Klein", das bewältigt werden müsse.

So sei man nun wieder an Dobrindt herangetreten, um den Einfluss des BAF zu relativieren. Konkret geht es um alternative Flugrouten, die der BAF-Meinung entgegengesetzt werden, und die eben von dieser Behörde im Abwägungsprozess geprüft werden müssten. "Bislang sind wir beim BAF allerdings ziemlich abgeblitzt" stellte Hinterseh fest, weswegen man fordere, dass das Bundesumweltamt den in der Region erarbeiteten Vorschlag ebenfalls prüfe, und zwar in seiner Gesamtheit. Rechtslage sei nämlich, so Hinterseh, dass das Bundesumweltamt zwar vom BAF im Abwägungsprozess eingebunden werde, "aber die besitzen kein eigenes Prüfrecht, sondern dürfen nur das bewerten, was vom BAF zur Prüfung vorgelegt wird." Im vorliegenden Fall wurde nun Dobrindt gebeten anzuweisen, dass das Bundesumweltamt eine eigene Prüfung und Bewertung zu den Auswirkungen des beantragten neuen Reglements auf die Region erstellen und abgeben darf.