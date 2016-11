Villingen-Schwenningen Gegen Erhöhung der Kreisumlage

Im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit sieht die Union eine Verbesserung von 990 000 Euro. Im Einzelnen sind aus Sicht der CDU die Einnahmen bei den Buß- und Verwarnungsgeldern vor dem Hintergrund der bereits zusätzlich installierten Anlagen um 250 000 Euro zu erhöhen.

Ebenso seien 100 000 Mehreinnahmen bei den Gebühren zu erwarten – wenn man sich am Rechnungsergebnis 2015 orientiere Ebenfalls aufgrund des Ergebnisses 2015 seien Mehreinnahmen der Grunderwerbssteuer von 600 000 Euro realistisch und werden von der Unionsfraktion als Korrektur im Haushalt befürwortet. Beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sehen die Christdemokraten eine Reduktion um 40 000 Euro für möglich an. Im Bereich Ausschuss für Umwelt und Technik konnten zirka 1,5 Millionen Euro als Verbesserungspotenzial identifiziert werden. Als Mehreinnahmen bei den Gebühren werden insgesamt 190 000 Euro erwartet.

Bei den Belagsarbeiten der Kreisstraßen schlägt die CDU vor, die K5728 Schönwald-­Geutsche auf 2018 zu schieben. Dies würde eine weitere Verbesserung von 470 000 Euro bedeuten. Ebenfalls eine Verbesserung ( um 740 000 Euro) bringe die Verschiebung der K5730 Furtwangen-Katzensteig.

Bei der Haushaltsposition Erwerb beweglicher Sachen hält die Fraktion Einsparungen in Höhe von 100 000 Euro möglich. Eine Priorisierung der Einsparungenen solle, so die CDU-Fraktion, von der Kreisverwaltung vorgelegt werden. Der Antrag "Digitalisierung der Kreis-Schulen" der CDU-Fraktion sieht Mehrausgaben in Höhe von 250 000 Euro vor. Damit wären insgesamt 500 000 Euro im Haushalt vorzusehen. (Dieser Antrag fand gestern Abend eine Mehrheit im zuständigen Ausschuss).

"In der Gesamtbetrachtung hat sich die Arbeit der CDU gelohnt", führt Thorsten Frei aus. "In Summe haben wir Positionen in Höhe von zirka 2,3 Millionen Euro definiert", so Frei. Mit der verbesserten Ausgangslage sei es möglich, die Kreisumlage auf dem jetzigen Niveau zu belassen.