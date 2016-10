Villingen-Schwenningen Gefunden: ganz viele Orte für Worte

Mit dem Ziel, die Lust am Lesen zu steigern, wurde der Frederick-Tag 1997 initiiert. Das Land Baden-Württemberg wirbt seither jährlich in der Zeit vor und nach dem 20. Oktober um eine aktive Leseförderung, für eine Verbesserung der Lesekompetenz sowie für den Umgang mit Literatur. Seinen Namen hat der Frederick-Tag in Anlehnung an das Kinderbuch "Frederick" von Leo Lionni: Während die anderen Mäuse Vorräte für den Winter anlegen, sammelt er lieber Wörter, Farben und Sonnenstrahlen. Als die Wintertage grau und lang werden, steuert Frederick seinen Teil zur Überwinterung bei und erzählt mit seinen "Vorräten" wärmende Geschichten.