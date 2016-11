Villingen-Schwenningen Geflügelzüchter wollen finanziellen Schaden eingrenzen

Wie das Landratsamt gestern mitteilte, gibt es den ersten Fall der Vogelgrippe im Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Freiburg hat demnach das Vogelgrippevirus H5 bei einer Wildente festgestellt. Die weibliche Schnatterente wurde zuvor am Dienstag durch einen Spaziergänger am Ufer der Breg bei Hüfingen völlig entkräftet aufgefunden und zu einem praktizierenden Tierarzt nach Donaueschingen gebracht. Aufgrund der schweren Erkrankung des Tieres musste es dort eingeschläfert werden, heißt es in der Meldung des Landratsamtes. Das Kreisveterinäramt hat anschließend Proben entnommen und an das amtliche Untersuchungslabor verbracht. "Im Regelfall wird in diesem Bereich eine Sicherheitszone eingerichtet", erklärt Walter Weisser.

Doch der Fall in seinem Landkreis bereitet ihm noch ganz andere Sorgen: "Es sind alle bis 31. Juli 2017 geplanten Ausstellungen auf Kreisebene und darüber abgesagt. Und ich befürchte, dass durch das erkrankte Tier in Hüfingen wohl auch ein Verbot für Lokalschauen erlassen wird." Auf zwei Ausstellungen muss er ohnehin bereits verzichten: die große Landesschau am 17. und 18. Dezember, und auch die dreitägige Kreisschau in Nußbach ab dem 5. Januar sind abgesagt worden.

In welchem Ausmaß die Absage der Süddeutschen Landesschau den KreisverbandVillingen endgültig trifft, kann Weisser noch nicht abschätzen. Eine positive Nachricht kann er aber verkünden: "Die Kosten für die Messehalle entfallen. Da habe ich schon entsprechende Rückmeldung von der Südwestmesse erhalten." Weiterhin gilt es nun aber zu prüfen, welche bisherigen Bestellungen noch storniert werden können, um den finanziellen Schaden für den Veranstalter so gering wie möglich zu halten. "Das wird mich sicherlich noch zwei Wochen beschäftigen. Und die Gäste müssen auch wieder ausgeladen werden", sagt Weisser, der rund sechs Monate mit der Planung beschäftigt war.