Villingen-Schwenningen Gedrückt und nichts passiert?Sie wollen nur gestreichelt werden

Hauptsächlich an neuen Signalanlagen installiert

Demnach werden diese Fußgängertaster bundesweit an Lichtsignalanlagen eingebaut und sind hauptsächlich an neueren Lichtsignalanlagen auch im ganzen Gebiet von Villingen-Schwenningen verteilt installiert. In der Vergangenheit wurden auch andere Modelle verwendet.

Insgesamt gibt es in Villingen-Schwenningen inklusive Teilorte 92 Lichtsignalanlagen, darunter 50 Ampelanlagen an Verkehrsknotenpunkten und 42 Fußgängerampeln. wieviele davon bereits zu den "Streichelampeln" zählen, konnte die Stadtverwaltung nicht in Erfahrung bringen.

Die Fußgängertaster an den Straßenüberquerungen Klosterring und Benedektinerring sind beschriftet mit "Bitte berühren". Nach der Berührung erscheint oben im Leuchtfeld die Anzeige: "Signal kommt". Nach einer kurzen Wartezeit folgt das grüne Signal an dem entsprechenden Signalgeber "bitte gehen". "Sollte die Anzeige ›Signal kommt‹ am Drücker nicht erscheinen, sollte der Vorgang wiederholt werden", sagt die Pressesprecherin der Stadtverwaltung, Oxana Brunner. Sehbehinderte können eine Taste unterhalb des Tasters betätigen, damit der Freiton für die Sehbehinderten angeschaltet werden kann.