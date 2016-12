Villingen-Schwenningen Gedenken an Gewerkschafter

VS-Villingen. Längst geht es bei den vom Verein "Stolpersteine VS" initiierten Mahnwachen an jedem Sonntagabend um 19 Uhr nicht mehr nur um Juden, die dem Naziregime zum Opfer fielen. Am Sonntag gedachte man am Latschariplatz mit Wilhelm Schifferdecker einem engagierten Gewerkschafter, der 1946 als gebrochener Mann starb. Wolfgang Heitner hatte die Daten der Schifferdeckers zusammengetragen. Am Sonntagabend mahnten auch seine Enkelin Ida Madlenski, seine Urenkelin Carmen Hauser und sein Ur-Urenkel Sandro Camilli. Peter Horn und Hans Haller untermalten das Gedenken musikalisch. Der 1881 in Schwenningen geborene Feinmechaniker und Uhrenmacher engagierte sich schon als Jugendlicher in der Gewerkschaftsbewegung, wurde bald Mitglied der SPD und in die Stadtverordnetenversammlung gewählt. 1918 wurde er hauptamtlicher Sekretär des Deutschen Metallarbeiterverbandes für den Bereich Südbaden mit Geschäftsstelle in Villingen. Mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus traten die Nazis auch in Villingen immer dreister auf.