Villingen-Schwenningen Gedanken und Gedichte vom Alltag

VS-Villingen. Das Schreiben hat es dem pensionierten Lehrer schon immer angetan, doch genügend Zeit für sein Hobby fand er erst im Ruhestand. Um so mehr zieht es ihn seither an die Schreibmaschine, um Kurzgeschichten, Essays, Gedichte oder auch Gedankensplitter zu verfassen. So sind seit 2004 sechs Textsammlungen zusammengekommen, in denen Tribukait von Erlebnissen in der Jugend, Begegnungen mit Mitmenschen und seinen Reisen berichtet, über das Leben oder die Kultur philosophiert.

Sein sechster Band

Unterteilt in die Rubriken "Altersstufen", "Liebe", "Überraschungen", "Reisen", "Märchen" und "Im Museum" veröffentlicht er in seinem sechsten Band wieder eine ganze Reihe an Lebensweisheiten, die zum Nachdenken anregen, ebenso Episoden zum Schmunzeln oder Beobachtungen aus dem Alltag. Neben neuen Geschichten hat er auch etwas ältere Texte veröffentlicht, die aus verschiedensten Anlässen entstanden sind. Denn Tribukait ist seit mehr als 20 Jahren Mitglied der Literarischen Werkstatt in Villingen, mit der er beispielsweise im Franziskanermuseum war und einen ungewöhnlichen Blick auf einige Ausstellungsobjekte geworfen hat. Er bringt den auf einem Gemälde festgehaltenen Johanniterkomtur von Dattenberg zum Sprechen, erzählt mit einem Augenzwinkern von den Verlockungen der Hochzeitstruhe in einem Frauenkloster oder denkt sich aus, wie einst das Wirtshaus "Zum Engel" zu seinem prachtvollen Schild gekommen ist. "Es kann so gewesen sein oder auch nicht", stellt er schmunzelnd fest, "Dichtung und Wahrheit eben".