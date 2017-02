Villingen-Schwenningen Geburtstagslied für Aurel

Marcel Nolle, seit einem Jahr Butzeselvater, hatte seinen auf den Tag genau einjährigen Sohn Aurel in den Armen. Dem kleinen Stachi ist das Fasnetgen förmlich in die Wiege gelegt worden, denn er kam am Schmotzigen Dunschtig auf die Welt. Schon deswegen leuchteten seine Augen, als die närrischen Kinder mit ihren Goaßeln schnellten. So als ob es selbstverständlich ist, begutachtete der junge Aurel auf dem Arm seines Vaters die Situation. Dieser wiederum hatte die Veranstaltung voll im Griff.

Seine Frau Andrea versorgte die Ewachsenen im Spitalkeller mit Kuchen. Auch Jürgen Nolle, Vater des Butzelvater und Opa, war sichtlich stolz auf den närrischen Nachwuchs und stimmte ein Geburtstagslied für den kleinen Aurel an. So sangen die kleinen Butzeseltrieber ihrem neuen Mitglied kräftig ein Lied. Die Großeltern des kleinen Aurels, Ulrike und Jürgen Nolle, waren im Spitalkeller voll eingespannt alle Gäste zu bewirten.