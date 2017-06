Villingen-Schwenningen Gebiet um Dorfweiher soll aufgewertet werden

Liso Tanzania, eine Hilfsorganisation, die unter anderem von Weilersbacher Bürgerinnen gegründet wurde, um Kindern in Tansania zu helfen, hat bislang am 1. Mai immer am Dorfplatz ein Fest veranstaltet. Es wurde beschlossen, auch das Foyer der ­Glöckenberghalle zu Verfügung zu stellen, wenn 14 Veranstaltungen nach 22 Uhr von den hiesigen Vereinen im Jahr nicht überschritten werden. Die Beschränkung auf 14 Veranstaltungen ist eine Auflage in Sinne des Lärmschutzes.

Wiese wird gerichtet

Die Wiese am Sportplatz, die für Ablagerungen von Straßenmaterial benutzt wurde, soll von der TDVS in Kürze gerichtet werden.

Mängel, die von Aufgrabungen der Telekom in Weilersbach zu beklagen sind, seien nicht so einfach zur Behebung zu bringen, informierte Ortsvorsteherin Silke Lorke auf Anfrage. Die Telekom sei schwer greifbar, daher werde von Seiten des Stadtbauamtes auch eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur in Erwägung gezogen.

Bei den Finanzen sieht es ganz gut aus. Der Budgetüberschuss von 2016 im Verwaltungshaushalt liegt bei 27 200 Euro, die dieses Jahr noch zusätzlich zur Verfügung stehen.