Villingen-Schwenningen. In der Woche vom 9. bis 13. Januar findet jeden Abend ab 19.30 Uhr in je einer anderen Kirchengemeinde Villingens die internationale Allianz-Gebetswoche statt. Alle Kirchenmitglieder und Interessierte sind eingeladen unter dem Thema "Einzigartig" die Fundamente des christlichen Glaubens zu betrachten und über die Gemeindegrenzen hinweg miteinander für bestimmte Anliegen zu beten. Die Termine: Montag, 9. Januar, in der Christlichen Gemeinde Lantwattenstraße, Dienstag, 10. Januar, in der Gnadenkirche (Wiener Platz), Mittwoch, 11. Januar, in der Christuskirche (Zwergsteigstraße), Donnerstag, 12. Januar, im Gästehaus Tannenhöhe und Freitag, 13. Januar, in der evangelischen Petruskirche, Görlitzer Straße 24/1.