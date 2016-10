Villingen-Schwenningen Gastsolistin tritt beim Benefizkonzert auf

Auf dem Programm stehen Werke von Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, Philip Sparke, Thomas Doss, Johan de Meij und anderen. Solistischer Höhepunkt des Konzertes ist die Aufführung des weltbekannten "Concertino für Klarinette und Orchester" aus der Feder von Carl Maria von Weber. Die Stadtmusik konnte hierfür die Profi-Klarinettistin Michaela David als Gastsolistin gewinnen. Sie wird dieses äußerst anspruchsvolle Solowerk an diesem Abend zusammen mit der Stadtmusik interpretieren.

Michaela David wurde in Stade, Niedersachsen, geboren und studierte Diplom-Instrumentallehrerin an der Musikhochschule in Hannover. Ihr Aufbaustudium erfolgte an der Robert-Schumann Hochschule in Düsseldorf. Anschließend war sie Dozentin für Klarinette an der Universität Osnabrück, wo sie auch regelmäßig im Sinfonieorchester mitspielte. Im Jahr 2001 führte sie der Weg nach Süddeutschland an die Musikschule Trossingen.

Seit 2005 ist sie an den Musikschulen Tuttlingen, Spaichingen und auch an der Bläserschule der Stadtmusik Schwenningen als Lehrerin tätig.