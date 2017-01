Villingen-Schwenningen Gastronom Jan Christoph Uhl kauft den Bahnhof

Wie auch ein Pressesprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage mitteilt, wurde der Kaufvertrag zwischen der Bahn und der Substanz 20 Gmbh, die Jan Christoph Uhl zusammen mit seinem Geschäftspartner führt, am 16. Dezember beurkundet. "Es war unser Ziel, vor allem das Empfangsgebäude sowie die Grundstücke drum herum zu verkaufen, Das ist uns nun gelungen", so der Sprecher weiter. Der Verkauf sei aus einem Bieterverfahren mehrerer Investoren hervorgegangen.

Areal liegt im ergänzenden Sanierungsgebiet

Mittlerweile sei auch die Stadt informiert. Sie hat nach Abschluss des Vertrags acht Wochen Zeit, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Über diese Möglichkeit hatte OB Rupert Kubon in der vergangenen September-Sitzung des Gemeinderats informiert. Damals hatten die Stadträte auch dem Beschluss zugestimmt, den Bahnhof in ein ergänzendes Sanierungsgebiet aufzunehmen. So habe die Stadt das Vorkaufsrecht zum Verkehrswert. Der Bahnsprecher berichtet desweiteren, dass der Antrag der Stadt, im geänderten Bebauungsplan zudem die Bahnflächen anders auszuweisen, von der Bahn abgelehnt wurde.