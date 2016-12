Villingen-Schwenningen Gastro-Mobil zu Gast bei Schülern

Der Bus mit dem klangvollen Namen Gastro-Mobil besuchte die Georg-Müller-Grund- und Realschule. Mit zahlreichen Informationen, Spielen, Aktionen und Aufgaben konnten Schüler der achten und neunten Realschulklasse mit viel Spaß Berufe kennenlernen.

In der Gastrolounge des Mobils wurden die Lernenden von erfahrenen Branchenprofis beraten und konnten an der Ausbildungsplatzbörse die Kontakte der Betriebe ausdrucken, die in ihrer Region ausbilden. Die handlungsorientierte Vermittlung der Gastronomieberufe mit Surfquiz, Begleitung virtueller Gäste, Kochstation und vielem mehr begeisterte die Schüler.

Schulleiter Ivan Simunic: "Wir eröffnen den Schülern zahlreiche fachspezifische und handlungsorientierte Zugänge zur Arbeits- und Berufswelt, um diese fit für spätere Berufs- und Bildungswege zu machen. Im Rahmen der Berufsorientierung passt das Gastro-Mobil mit seinem modernen und professionellen Angebot voll in unser Konzept."