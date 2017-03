Villingen-Schwenningen Gasteltern für junge Musiker gesucht

Als Dank bekommen die Gasteltern zwei Karten für das Konzert am Sonntag, 26. März, ab 19 Uhr im Franziskaner. "Die Japaner haben schon angekündigt, dass es das beste Konzert wird, das sie jemals gegeben haben", erzählt Kassierer Alexander Heift. Allein das dreigeteilte Programm sei schon vielversprechen, zu erleben seien Werke für Blas- wie für Sinfonieorchester mit bis zu 130 Musikern. Ob Ausschnitte aus "Lohengrin", ein Medley der Musik des Zeichentrickfilms "Chihiros Reise ins Zauberland", ein 30-minütiges "Best of" des Musicals Cats oder die Suite "Die Herberge zur sechsten Glückseligkeit", geboten sei ein abwechslungsreicher Abend.

Und als krönender Abschluss spielt das große Blasorchester der Stadtharmonie unter der Leitung von Mario Mosbacher zusammen mit den Japanern "Another Brick in the Wall" von Pink Floyd. "Sinfonische Rockmusik ist selten in Villingen zu hören, neben den Orchestern wirkt auch eine Rockband mit", macht Greif schon ganz neugierig auf den Abend.

Ebenso wie Heift rechnet er so mit einem ausverkauften Haus. Schon jetzt seien ­Karten für das fulminante ­Ende der Konzerttrilogie gut gefragt.

Der Eintritt kostet 15 Euro, Fördermitglieder zahlen 13 Euro, Schüler und Studenten elf Euro sowie Menschen mit Behinderung neun Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info- und Ticket-Service in beiden Stadtbezirken und bei Alexander Heift, Telefon 07721/27896 und E-Mail alexander.heift@stadtharmonie.de, oder im Internet unter www.stadtharmonie.de. Auf der Homepage ist auch ein Link, über den sich Gasteltern anmelden können.