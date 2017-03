Villingen-Schwenningen Gaspreis bleibt stabil

Villingen-Schwenningen. "Frohe Kunde" hält der Zweckverband Gasfernversorgung Baar (ZVB) für seine Kunden bereit. Wie Geschäftsführer Ulrich Köngeter bei der gestrigen Verbandsversammlung in Bad Dürrheim mitteilte, werde sich der Gaspreis auch in diesem Jahr nicht erhöhen. Ganz im Gegenteil reduziere sich für die Zwei-Jahres-Verträge der Preis zum 1. Juni sogar um brutto einen Cent pro Kilowattstunde. Damit gebe es schon im vierten Jahr keine Preissteigerung, sondern in einzelnen Angeboten Senkungen.

Wobei es Gespür für die Marktenwicklung brauche, um günstig einkaufen zu können, erklärt Köngeter. So sei der Gaspreis im Februar noch deutlich höher gewesen, seither aber wieder "enorm" gefallen. Durch den kurzfristigen Kauf könne die ZVB die günstigeren Konditionen an seine Kunden weiterreichen. Die Vertreter der Verbandsgemeinden nahmen es erfreut zur Kenntnis.

Köngeter wies außerdem auf die Erweiterung des Gasnetzes in Grüningen hin. So werde in diesem Jahr in dem Donaueschinger Stadtteil der zweite Bauabschnitt umgesetzt. Dabei werde mit dem Zweckverband des Kreises für die Breitbandversorgung kooperiert. Das spare Kosten und sorge dafür, dass nur ein Mal aufgegraben werden müsse. Oberbürgermeister Erik Pauly würdigte das effektive Vorgehen, dass den Einwohnern dort mit Gasversorgung und schnellem Internet gleich zwei zusätzliche Möglichkeiten eröffne.