Villingen-Schwenningen Garrett als Zugabe

Zu Gast waren der Villinger Klarinettist und Sopransaxophonist Rainer Horcher und der ehemalige Gymnasiallehrer und Organist Hanspeter Stoll die mit neuzeitlichen Eigenkompositionen und einem Ausflug in die Welt der Gregorianik die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zogen.

Eingebettet war das Konzert in das typische kirchenmusikalische Werk "An Wasserflüssen Babylon" des Komponisten Johann Sebastian Bach. Zum Abschluss wählten die Musiker die Suite Italienne von Igor Strawinsky, in welcher der Komponist mit barocken Elementen überrascht. Die schwungvolle "Hymn of Remembrance" von David Garrett wählten Stoll und ­Hörcher als Zugabe.