Villingen-Schwenningen Ganztagsschule: Eltern sind in Sorge

Doch während der Amtsleiter Gelassenheit ausstrahlt, brennt den Eltern die Ungewissheit unter den Nägeln: "Die meisten von uns sind Angestellte, wir müssen unseren Chefs doch sagen, was Sache ist", sagen die Mütter. Und sie wissen, dass zwei aus ihrem Kreise sogar ganz radikale Entscheidungen gefällt haben: "Zwei Mütter wollen definitiv, wenn der Hort schließt, nicht mehr arbeiten, weil sie sich mit dem Konzept der Ganztagsschule nicht anfreunden können."

Und da drückt auch die beiden Mamas, die ihre Sorgen unserer Redaktion erzählen, der Schuh gewaltig: Die Ganztagsgrundschule ist nicht der Weg, für den sie sich für ihre Kinder entschieden hätten. Doch nun bleibe vielen eben keine andere Wahl mehr: Wer berufstätig ist und sein Kind deshalb in den Hort schickte, müsse nun im Falle der Schließung mit der Ganztagsschule Vorlieb nehmen. "Wir geben die Kinder ja nicht zum Spaß weg", sagt Jamsin Ignacek mit bitterer Stimme. Wahlfreiheit ade.

Und auch raus aus dem Paradies geht es damit für die Kleinen. Als solches nämlich empfinden die Eltern "ihren" Johanna-Schwer-Hort offensichtlich. Detailreich und mit glänzenden Augen erzählen Jasmin Ignacek und Caroline Sackewitz, wie schön es dort für ihre Kinder sei. "Besser könnten die Kinder nicht aufgehoben sein." Sie berichten von unzähligen Aktivitäten, die die drei Mitarbeiter den 30 Kindern bieten – da werde gekocht, im riesigen Garten gegärtnert, gespielt, gewerkelt, geturnt und während der Ferien gäbe es ein Programm, das das reinste Abenteuer sei. Ganz bewusst hätten sie sich für den Hort entschieden, weil sie ihre kleinen Kinder – "das sind doch noch Grundschüler" – nicht einen ganzen Tag in einer großen Masse im Schulhaus verschwinden sehen wollen – der Ortswechsel sei Teil des Konzepts. Hier, in der Johanna-Schwer-Kita, würden die Kinder ganz individuell und mit viel Fingerspitzengefühl betreut – auch die vielen Kinder aus sozial schwachen Familien würden in dem Hort mit heilpädagogischer Ausrichtung problemlos und mit ganz viel Förderung integriert.

"In so einer großen Ganztagsschule, wo bis zu 120 Kinder sein sollen, ist das doch gar nicht möglich!", glauben sie. Viele ungute Szenarien kamen ihnen von den Ganztagsschulen in der Stadt, vor allem aus der Anfangszeit, schon zu Ohren: Weil es an den entsprechenden Räumlichkeiten noch gefehlt habe, hätten Kinder in den Klassenzimmern zu Mittag essen müssen ("So ein ganzer Tag im Prinzip in einem Klassenzimmer, das ist schon eine lange Zeit...."), viel zu wenig Personal habe viel zu vielen Kindern gegenüber gestanden – an das Eingehen auf den Einzelnen sei dabei gar nicht zu denken. "Das ist keine Betreuung, das ist Überwachung", meinen sie – denn mehr als die Aufsicht auszuüben und zu schauen, dass nichts passiert, sei doch meist gar nicht möglich. Auch, wie die erforderlichen Umbauarbeiten an der Klosterringschule überhaupt schnell genug vonstatten gehen können, ist ihnen schleierhaft. Sechs Wochen Sommerferien seien wenig Zeit bei dem offenbar anstehenden Pensum an Arbeiten.

Wenn schon Schließung, dann aber bitte mit einem vernünftigen Vorlauf, fordert sie. Ihrer Bitte, den Hort und die Ganztagsschule wenigstens für eine Übergangszeit noch parallel laufen zu lassen, sei aber trotzdem noch nicht entsprochen worden. Vielleicht hänge das ja auch damit zusammen, dass das Personal vom Hort später als Betreuer in den Ganztagsschulen benötigt werde, spekulieren sie. Aber, dass pädagogisches Fachpersonal wie die Kräfte aus dem Hort am Ende Ja sagen zum Großbetrieb einer Ganztagsschule, das können sich die engagierten Mamas nicht so ganz vorstellen. Wahrscheinlich würden sie sich eher nach Stellen umschauen, wo sie ihr pädagogisches Können sinnvoll einbringen könnten, vermuten sie.

Wie es weiter geht? Jasmin Ignacek und Caroline Sackewitz zucken die Schultern – "wir hoffen, dass es endlich eine Entscheidung gibt" – und das sei schließlich auch für die Eltern von Bedeutung, die ihr Kind im Hort anmelden wollten und welchen bislang nichts von der drohenden Schließung gesagt worden sei. In den für sie sauren Apfel Ganztagsschule müssten dann wohl viele der Eltern doch beißen – aber auch wie das genau ablaufen soll, wissen sie noch nicht. Denn zum für Februar angekündigten Info-Abend sei bislang noch nicht einmal von der Stadtverwaltung eingeladen worden.