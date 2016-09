Villingen-Schwenningen Ganztagsbetreuung steht zur Debatte

Da die Stadt im Zuge der Ausweitung der Ganztagsbetreuung an Grundschulen die Schülerhorte nach und nach aufgeben wolle, sei geplant, nun den Hort der Johanna-Schwer-Kindertagesstätte an seinem bisherigen Standort einzustellen und in die Klosterringschule zu integrieren. Die dreieinhalb pädagogischen Fachstellen seien dann ebenfalls in die Ganztagsschule zu verlagern. Ohnehin seien einige Jungen und Mädchen von der Klosterringschule nachmittags bisher im Hort der Johanna-Schwer-Kindertagesstätte untergebracht, durch dessen hohe Auslastung mit Kindern anderer Schulen sei dem Betreuungsbedarf dieser Schüler nur noch unzureichend Rechnung getragen. Da einige Eltern auch die kostenpflichtige Hausaufgabenbetreuung in den Räumen der Klosterringschule nutzen würden, gehe die Verwaltung von einer guten Belegung des Ganztagsangebots aus.

Auch in Sachen Entwicklung der Schülerzahlen stellt die Stadt eine positive Prognose: Derzeit besuchen rund 175 Kinder in neun Klassen die Schule, an der 15 Lehrer unterrichten. Entgegen dem landesweiten Trend seien die Zahlen in den vergangenen Jahren gleichbleibend stabil geblieben, und auch mit Blick auf die Geburtenzahlen sei mit keinen negativen Veränderungen zu rechnen.

Um zum Schuljahr 2017/18 mit dem neuen Betreuungsangebot beginnen zu können, sei ein Antrag der Stadt beim Land Baden-Württemberg bis spätestens 1. Oktober erforderlich, so dass der Gemeinderat jetzt eine Entscheidung treffen müsse. Zur Sprache kommt das Thema bereits morgen, Mittwoch, im Verwaltungs- und Kulturausschuss, der ab 18 Uhr im Schwenninger Rathaus tagt.