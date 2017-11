Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Dass sie um die alten Kabbeleien zwischen dem badischen und dem württembergischen Stadtteil wissen, zeigen die Redakteure des Beitrags "Rund um Villingen-Schwenningen" in der Reihe "Expedition in die Heimat" schon in den ersten Minuten. Und nehmen diese Verhältnisse in der "Bindestrichstadt" ganz schön auf die Schippe. Einen besonderen Keks hat Moderatorin Anna Lena Dörr zu den Dreharbeiten mitgebracht: Bei der närrischen Zollkontrolle der Gockelgilde an der historischen Landesgrenze schenkt sie einem Polizisten einen Doppelkeks der besonderen Art: mit einem V auf der einen und einem S auf der an deren Seite. Und als ihr Gegenüber bekennt, weder aus dem einen noch aus dem anderen Stadtteil zu kommen, rät sie ihm prompt, das Gebäck dann am besten senkrecht in den Mund zu nehmen. (maz)

Mit seinem Spitzbart ist Karl Fleig kaum übersehbar. Noch eindrücklicher ist der Bierbrauer aus Weilersbach, wenn er den Kontrabass in die Hand nimmt und stimmlich loslegt: Dann ist der singende Wirt in seiner inzwischen ein Viertel Jahrhundert existierenden Gaststätte Hader Karle in keiner Ecke mehr zu überhören. Textlich geht es dann beispielsweise um "Leberkäs" mit unterlegter Melodie von Harry Belafonte oder "Paul und sein Gaul". Auch die Zuhörer werden von der Stimmungskanone dann gefordert, mit zu singen. In der vielbesuchten Gaststätte mit Hausbrauerei und kleinem Hotelbetrieb gibt es immer wieder auch von dem gebürtigen Weilersbacher organisierte kulturelle Events wie beispielsweise den fast legendären Hüttenabenden oder kürzlich den Folterabend des doppelstädtischen kabarettistischen Duos Doppel-D "De Michel und Frau Pflug". Musik des Wirts klammerte dabei die Späße von Michael Schopfer und Andrea Pflug jeweils zu Beginn, der Pause und der Zugabe ein. Die beiden lobten den kleinen rund 1200 Einwohner zählenden Ort, der laut Karl Fleig einst knapp am Status des Luftkurorts vorbei geschrammt sei und heute außergewöhnlich viele 90-Jährige beherberge. "Eigentlich ist Dank der Lage Weilersbach ja ehedem das Zentrum Villingen-Schwenningens", so das Doppel-D-Duo. (wt)