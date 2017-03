Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

"Wir sind erschlagen von dem großen Interesse und haben nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen kommen", meinte kürzlich Hardy ­Bisinger, Vorsitzender des neu gegründeten Vereins "Solidarische Landwirtschaft Baarfood", als im Umweltzentrum Schwenningen rund 100 Besucher der ersten Infoveranstaltung beiwohnten. Ähnlich wie bereits rund 130 weitere "SoLaWis" in Deutschland hat die neue, mit bislang zwei Feldern in Brigachtal-Überauchen und Schwenningen das Ziel, ökologische, regionale und saisonale Ernährung zu fördern. Geschehen soll dies mit einer solidarischen, basisdemokratischen Organisationsform. Die vor rund einem Jahr im Schwenninger Capitol gezeigte Dokumentation "Strategie der krummen Gurken" über eine ähnliche Freiburger Initiative faszinierte die sieben Gründungsmitglieder so stark, dass sie monatelang ein für die Klimaverhältnisse der Baar angepasstes Konzept erdachten. Nun ist dieses ausgewachsen. Neben der Produktion eigenen, ökologisch verträglichen Gemüses ohne Einsatz von Kunstdünger oder Unkrautvernichter und dem Erhalt alter und samenfester Nutzpflanzen denkt der Verein auch an Gemeinschaftsaktivitäten sowie Fortbildungsseminare und kulturellen Austausch. (wt)