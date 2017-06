Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Hartmut Kraft, privater Kunstsammler aus Köln, bezeichnet sich selbst als "kultureller Gastarbeiter". Seine Sammlung, die gerade in der Städtischen Galerie unter dem Titel "I like FORTSCHRITT – German Pop reloaded" gezeigt wird, sei eher zufällig entstanden, sagte er bei der Vernissage. Als 17-Jähriger habe er sich sein erstes Werk der Pop Art gekauft, weil das in den Sechziger- und Siebziger Jahren eine Kunstart war, "die ich mir leisten konnte". So gelassen erwies sich Kraft auch bei seiner Begrüßung von OB Rupert Kubon, den er zum "Bürgermeister" degradierte. Über seinen Fauxpas aufgeklärt meinte er: "Wir Kölner neh men dat nisch so genau". (bn)