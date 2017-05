Als "lebhaft" könnte man die Bühnenauftritte von Mirja ­Boes bezeichnen, besser trifft vielleicht sogar hyperaktiv zu. Der Comedy-Star schaffte es auch kürzlich in der Neuen Tonhalle in Villingen kaum, ein paar Sekunden lang auf der Bühne mal nicht herum zu rasen. Das extreme Gegenteil stellt da eine von ihr aufs satirische Korn genommene Sängerin, die "Grande Dame des deutschen Schlagers", die immer ganz ruhig wirkende Nana Mouskouri, dar. "Mit 300 Millionen verkauften Tonträgern muss sie unglaublich reich sein", so Boes. "Falls nicht, kann es nur ein Grieche schaffen, dabei nicht reich zu werden." Das Publikum fand den Gag witzig. Einst zum "Sommerfest der Volksmusik" mit Florian Silbereisen, "die jugendliche Ausgabe von Wim Thoelke", so Boes, geladen, fühlten sie und ihre Band sich etwas hilflos in der dort inszenierten oberflächlichen Fröhlichkeit. "Außerdem singt man Lieder, die man nicht kennt." Die Hyperaktivität von Boes übertrug sich wohl auf ihren Gitarristen ­ Simon Manthey. Boes erzählte gerne die Geschichte dem Villinger Publikum: Im Schlussbild der Fernseh-Veranstaltung sollten alle Teilnehmer glücklich auf der Bühne sich einen Ball gegenseitig zuwerfen. Manthey warf ihn wohl zu unsanft Nana Mouskouri zu, so dass dieser ein Glas ihrer Brille aus der Fassung flog. Mouskouri verlor ­ihrerseits beim Liveauftritt wohl nicht die Fassung und überspielte die Panne gelassen. (wt)