Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

"Ich bin sehr offen und herzlich empfangen worden", sagte die neue Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Schwenningen. Mit der feierlichen Investitur von Karin Ott ist das Pfarrteam nun wieder komplett. "Sie werden sehen: Karin ist ein Volltreffer. Passen sie gut auf sie auf", gab ein Gemeindemitglied ihrer bisherigen Pfarrstelle im Kirchenkreis Stuttgart mit Tränen in den Augen den Schwenningern im Gottesdienst als Hinweis mit auf den Weg. Ein wenig davon war danach schon in Otts erster Predigt zu spüren, in der unter anderem mutiges Handeln und ­Einmischen ins Geschehen der Welt statt Rückzug ins Theoretische ein Thema war: "Gott ist kein Gott der fernen Galaxien und auch keiner, der Menschen wie Marionetten tanzen lässt." (wt)