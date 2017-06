Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Wer kann von sich behaupten, seine eigenen Schuhe herzustellen? Holger Heering kann es. Mehr noch: orthopädische Schuhe wie er sie durch Hüftluxation, Klumpfuß und ein zehn Zentimeter verkürztes Bein benötigt, sind weitaus komplexer herzustellen als Standardschuhe. Durch seine Lernbehinderung bekam der inzwischen 60-Jährige in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung ein Leben lang meist nur einfachste Tätigkeiten zugewiesen. Erst aufgrund seiner beherzten Eigeninitiative beim Schuhkauf auf Rezept mit der Anfrage, mal in der Werkstatt beim handwerklichen Erstellen von orthopädischen Schuhen zuschauen zu dürfen, entstand für ihn die Möglichkeit, selbst mitmachen zu können. Inzwischen sind daraus beim Schwenninger Schuhhaus Happ rund 3000 Stunden geworden, die Schuhmacher-Meister Peter Happ Heering ehrenamtlich unterstützt, an den eigenen Schuhen mitzuwirken. Ein neues Paar Schuhe war mal wieder nötig: Heering beweist mit deren Fertigstellung gleich Zweierlei: Zum einen verdammt eine Lernbehinderung betroffene Menschen nicht dazu, nur einfachste Tätigkeiten auszuführen. Motivation und Förderung sind hierzu die zentralen Stichwörter und zum anderen können orthopädische Schuhe durchaus modische Aspekte beinhalten: Heering war es wichtig, farbige Anteile in die Sohle zu integrieren. Hierzu wünschte er sich auch passende orangene Schuhbändel. Da es letztere in der Werkstatt nicht gibt, zog er eigens nach der Fertigstellung durch die Stadt, um solche aufzutreiben. Er fand auch welche und zog sie ein. Und tatsächlich: die orthopädischen Schuhe sehen durchaus schick aus. (wt)