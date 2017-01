Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

"Habt Geduld, ihr Schwenninger. In 100 Jahren ist eure Fußgängerzone ja auch betagt. Dann habt auch ihr eine Altstadt", meint der Villinger Thomas Moser. Im kürzlich gestarteten vierten Block "Kampf der Giganten" geht es wieder zur Sache zwischen den beiden großen doppelstädtischen Hälften Villingen und Schwenningen. Moser und sein Schwenninger Bühnenkollege streiten sich wieder auf unterhaltsame Weise und schlagen sich dabei alle nur denkbaren Klischees um die Ohren. Die Schwaben aus der Neckarstadt sieht der ewig mosernde Moser als geizig und trotzdem arm. "Ich bin heute zu ihnen gekommen, um ihnen mitzuteilen, dass ihrer Ausreise nach Villingen nichts mehr im Wege steht", so Moser in Anspielung auf den berühmten Satz des einstigen Außenministers Hans-Dietrich Genscher am 30. September 1989 gegenüber den DDR-Flüchtlingen auf dem Prager Botschaftsgelände. "Ein Schwenninger in Villingen – das ist dann jemand mit Schwenninger Mi­grationshintergrund." (wt)

Ganz im Zeichen einer "feindlichen" Übernahme stand die Hauptversammlung der ­Historischen Narrozunft Villingen: Schon bei der ­Entlastung der Vorstandsriege mutmaßte der Freie Wähler Bertold Ummenhofer , dass Joachim Wöhrle wohl nicht wegen der Arbeitsbelastung in den zwölf Jahren als Zunftmeister zurücktrat, sondern eher, weil es mit der Gleichstellungsbeauftragten bei der Stadt eine tickende Zeitbombe gibt. Schnell könne es da mit den Zeiten vorbei sein, in denen nur Männer in den Rat dürfen. "Bald sitzen 50 Prozent Frauen vorne", zeigte sich der Gemeinderat sicher. Und dann sei eine Zunftmeisterin durchaus vorstellbar, im jährlichen Wechsel mit einem Mann oder vielleicht gar eine Doppelspitze wie bei den Grünen. Den Beweis, dass der Geschlechterkampf bereits das engste Umfeld des Zunftmeisters erreicht hat, fand Ummenhofer im Almanach des Landkreises. In einem Beitrag über die fasnetbegeisterte Familie steht schwarz auf weiß, dass Alina Wöhrle schon als Kind mit der Ratskappe des Papas auf dem Kopf voller Überzeugung verkündet hatte: "Ich werde mal die erste Zunftmeisterin". Und in diese Rolle schlüpfte die 21-Jährige jetzt – jedenfalls schon mal auf der Bühne. Denn in "Hannes und der Bürgermeister" machten sich Alexander Brüderle und Anselm Säger so ihre eigenen Gedanken über den Machtwechsel. Und da schob Alina Wöhrle als Zunftmeister den Bestrebungen des Oberbürgermeisters, das Zepter bei der Zunft zu übernehmen und endlich alle Strippen in ­Villingen ziehen zu können, entschieden einen Riegel vor. Der Amtsbote sei schon der bessere Mann im Amt. Im ­Moment, sagte sie keck, noch sei die Zeit nicht reif für eine Frau.

Dass seine Tochter ­überhaupt auf diese Idee ­kommen konnte, sei Beweis genug, in all seinen Jahren an vorderster Zunftfront viel zu wenig in Zeit für die Familie und die Erziehung gehabt zu haben, gestand ihr Vater mit einem Augenzwinkern. Und es gab Mitglieder, denen der Gedanke eine Zunftmeisterin nicht so abwegig erschien: Bei der geheimen Wahl stand immerhin auf zwei Stimmzetteln der Name Alina Wöhrle. (maz)