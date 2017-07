Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Der Vordere See ist bekanntermaßen Schwenningens Problemfall, wenn es um Verschmutzung geht. Wie mehrfach berichtet, sorgt nicht nur der Bewuchs für Verunreinigung des Gewässers, sondern auch manch Bürger. In dieser Woche sprangen sogar freiwillige Helfer in die Presche, beziehungsweise vielmehr im Neoprenanzug in den See. Mit Keschern und Müllsäcken bewaffnet säuberten Fabian Burghardt, Geschäftsführer der Fitness-Kette "Cleverfit", und seine Mitarbeiter die eigentliche Wohlfühloase zwischen Spittel- und Rottweiler-Straße. Die Begeisterung im sozialen Netzwerk Facebook war bei den Nutzern jedenfalls groß. Zudem hat die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen bereits angekündigt, dass Anfang der kommenden Woche die jährlichen Mäharbeiten am und im Vorderen See erfolgen werden. Danach, so die Erfahrungen der vergangenen Jahre, soll sich der Zustand des Gewässern verbessern. (lis)

Das Dutzend wird an diesem Wochenende voll: Dann sind Figaro Ercan Özmen und seine Verlobte Susanne ( Alexandra Ben) nach den jeweils vielen Intrigen und Verwirrungen im Stück zum zwölften Mal glücklich verheiratet. Das Jubiläumsstück zum 30-jährigen Bestehen des Villinger Sommertheaters "Figaros Hochzeit – Der tolle Tag" von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais ist ein großer Erfolg. Neben der hervorragenden schauspielerischen Leistung der Protagonisten liegt dies auch am Wetter. Der Sommer macht beim Sommertheater halbwegs mit und so kann im Freien vor der äußerst passenden Kulisse der Junghans-Villa im Warenbachtal de Beaumarchais’ 230 Jahre alte Komödie bestens aufgeführt werden. Gespielt wird heute und morgen Abend sowie an den weiteren folgenden Tagen 19., 21., 23., 25. sowie 26. Juli. Eine Zweitbesetzung ist nicht vorhanden – das Ensemble leistet damit, nachdem bereits die Proben fast jeden Tag in Anspruch nahmen, weiterhin Schwerstarbeit. (wt)