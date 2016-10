Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Dominik Schaaf, Generalfeldmarschall des Katzenmusikvereins "Miau" Villingen, und Joachim Wöhrle, Zunft­meister der Historischen Narrozunft Villingen, können’s auch in Zivil nicht lassen: das Strählen, gerne auch gegenseitig. So geschehen beim zweiten Treffen aller an der Ausrichtung des Zähringertreffens am 28. und 29. Januar beteiligten Vereine in der Aula des Hoptbühl-Gymnasiums. Schaaf präsentierte seine Aufstellungsreihenfolge für den Fackellauf am Samstag und die rund 6000 Teilnehmer des Festumzuges am Sonntag. Danach werden beim Fackellauf die Stadtharmonie und die Katzen den Anfang machen und am Sonntag, ganz traditionell die Stadtmusik und die Narrozunft. Schaafs Erklärung dazu: "Die Narros laufen am Sonntag als Erste, damit sie die Orientierung nicht verlieren". Wöhrles Konter: "Hinterherlaufen ist ja auch viel einfacher". (bn)

Fitte und gesunde Mitarbeiter arbeiten besser und lieber. Im Heilig-Geist-Spital in Villingen geht Pflegedienstleister Jakob Broll dabei neue Wege. Die Teilnahme am NeckarMan im Sommer war der Auftakt zu einem sportlichen Mitmachprogramm, das den Mitarbeitern nach Feierabend kostenlos angeboten wird. Zwei Gruppen existieren schon, die sich eine kräftigende und entspannende Rückenschule gönnen. Derzeit werde eine Mitarbeitern ausgebildet in autogenem Training und progressiver Muskelentspannung. Zwei weitere Kollegen lassen sich gerade an einem Schallwellengerät schulen, das demnächst sowohl für die Bewohner als auch die Mitarbeiter bei Verspannungen eingesetzt werden soll. Etabliert hat sich beim Team des Heilig-Geist-Spitals die Laufgruppe, die sich jeden Donnerstagabend zum gemeinsamen Training trifft. Mit Erfolg: Kürzlich hat man am Schwarzwald-Marathon teilgenommen.