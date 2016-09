Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Rudolf Reim, Geschäftsführer von Hoerco, ist auf die Resonanz einer Aktion gespannt. Denn: Das Unternehmen sucht zum 50. Geburtstag, das 2017 gefeiert wird, die originellsten Computer, Spielecomputer und Handys der Region. Das Firmenjubiläum soll auch ein Anlass sein, auf die vergangenen fünf Jahrzehnte zurückzuschauen. Viele Innovationen, wie zum Beispiel der erste PC oder die erste Spielekonsole, sind in dieser Zeit auf den Markt gekommen. Marken wie Atari oder Commodore waren Marktführer. Hoerco-Kunden erinnern sich an viele aufregende Stunden vor ihrem PC mit der Floppy Disc oder unterwegs mit dem Game Boy von Atari. Nokia war der unangefochtene Star bei den Mobiltelefonen. Reim sucht vom 15. September bis 8. Oktober die schönsten und originellsten Produkte aus den vergangenen fünf Jahrzehnten aus den Bereichen Computer, Entertainment und Telekommunikation. Einen Apple Macintosh SE, der 1986 auf den Markt kam, hat er schon in der Sammlung. Er ist gespannt auf die Technik-Schätze, die bei expert Hoerco landen. "Es gibt wieder tolle Geräte, wie ein Apple iPad, eine Sony Playstation oder ein nagelneues iPhone 7 als Gewinn", so Reim.

Manfred Riegger, Ehrenkommandant der Historischen Bürgerwehr Villingen, ist täglich mit seinem Vierspänner rund um das Zollhaus unterwegs, wo er seinen Stall hat. Aufgrund eines Unfalls mit seinen Pferden musste der Standartenträger der Bürgerwehr, der Bad Dürrheimer Alfred Strohmeier, für ein paar Nächte die Gastfreundschaft des Schwarzwald-Baar-Klinikums in Anspruch nehmen. Und so kam der Ehrenkommandant auf die Idee, das Krankentaxi der besonderen Art nach Hause zu stellen. Er fuhr mit seinem Vierspänner gen Klinikum, wo die vier Rappen geduldig warteten. Doch der Patient wartete alles andere als geduldig auf seine Entlassungspapiere. Schließlich erzählte er der ­Krankenpflegerin, sein Taxi warte, es sei ein Vierspänner. Diese schaute ihn etwas ungläubig an. Wahrscheinlich überlegte sie sich kurz, ob sie ihren Patienten nicht doch noch mal wegen etwas ganz anderem untersuchen lassen sollte, ließ ihn aber gehen, da dessen Tochter die Angaben bestätigte. Freudig bestieg Alfred Strohmeier den Kutschbock und pünktlich zum Mittagessen kam er nach rund einstündiger Fahrt zu Hause an. (wst)