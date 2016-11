Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Die am morgigen Sonntag mit ihrer Investitur in der Stadtkirche für die bislang vakante Schwenninger Pfarrstelle Auf Rinelen startende Diakoniepfarrerin Karin Ott wird von ihrer bisherigen Kirchengemeinde in Stuttgart nach acht Jahren im Amt nur sehr ungern losgelassen. "Wer an die Vesperkirche in der Stuttgarter Leonhardskirche denkt, der denkt an Karin Ott." So fasste Dekan Klaus Käpplinger, im Kirchenkreis für Diakonie zuständig, kürzlich die Arbeit von Karin Ott zusammen. Die hohe Wertschätzung, die ihr entgegengebracht wurde, zeigte sich jüngst ganz deutlich, als sie für ihren Einsatz von Stuttgarter Prominentenkickern mit dem "Goldenen Volltreffer" ausgezeichnet wurde. Die in Suttgart scheidende Diakoniepfarrerin betonte bei der Preisübergabe, dass sie diesen lediglich stellvertretend für dort 800 Ehrenamtliche, für das ganze Team der Vesperkirche und natürlich für die Vesperkirchen-Gäste erhalten habe. Karin Ott übernimmt die seit Juli 2015 vakante Stelle von Pfarrer Andreas Borchardt (Bild). Dieser übernahm seinerseits nach 20 Jahren in Schwenningen eine Pfarrstelle in Emmingen-Pfrondorf nahe Calw und wurde Dank seiner Person und Leistung ebenso ungern in Schwenningen aus seinem Amt entlassen wie Karin Ott aktuell aus dem ihren. (wt)