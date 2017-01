Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Einen besonderen Coup hat die Historische Narrozunft Villingen im Sommer 2015 gelandet: Sie hat von allen ungemerkt mit Oliver Kienzler einen neuen Ballregisseur gewonnen, der nicht nur aus Schwenningen stammt, sondern auch mit der Narrenzunft verbunden war. Schon einige Jahre war er mit dem Villinger Ballteam als Alibischwabe auf der Bühne gestanden, in der Hauptversammlung 2016 übernahm er zusammen mit Timo Klötzl das Zepter. Der Feuerwehrspezialist hatte seine diebische Freude, die Kollegen aus der Neckarstadt zu überraschen und bat alle, bis zu jenem Abend in der Neuen Tonhalle nichts von dieser Personalie nach außen zu tragen. Tatsächlich hat dann so mancher Schwenninger Ratsherrr seine Aufnahme als Aspirant in den Villinger Rat nicht so amüsant gefunden, erinnert er sich an die verdutzten Gesichter am Tisch der Narrenzunft. Um so mehr hat er am nächsten Morgen seinen Einzug in den Reihen der Villinger Ratsherren zum Abstauben im Schwenninger Beethovenhaus genossen. Doch längst haben sich die Wogen geglättet, der Schwenninger, der schon seit einiger Zeit in der Zähringerstadt wohnt, hat bei der Villinger Zunft seinen festen Platz gefunden. (maz)

Das geheime Lieblingsdomizil eines städtischen Baubürgermeisters scheint Pfaffenweiler zu sein. Wie schon sein Vorgänger Rolf Fußhoeller, wird sich nun auch der Neue, Detlev Bührer, im Ortsteil niederlassen. Er wohnt derzeit in einer Ferienwohnung und am Wochenende bei seiner Familie in Denzlingen. Nun aber ist Familie Bührer in Villingen-Schwenningen fündig geworden und hat eine Immobilie in Pfaffenweiler gekauft. Bis Ende Juli sollen die Umzugskartons gepackt und von Denzlingen in den Ortsteil der Doppelstadt transportiert werden. Und nicht nur die. Die ganze Familie wird dann wieder zusammen unter einem Dach wohnen, denn neben seiner Frau zieht es auch beide Kinder an den neuen Wohnort. Für Bührer bedeutet das nicht nur den Auszug aus seiner bisherigen Ferienwohnung, sondern vor allem auch, dass er seine Freizeit zukünftig in der neuen Heimat gestalten kann. Demnach bedeutet für ihn Villingen-Schwenningen ab Mitte des Jahres nicht mehr nur Arbeit, sondern auch Vergnügen – beim Wandern, Wintersport und bei kulturellen Veranstaltungen. (mp)