Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Das 1250-jährige Jubiläum von Tannheim wurde das Jahr hindurch in mehreren Etappen gefeiert, an den Bernd Hafner nicht nur als stellvertretender Ortsvorsteher, sondern auch als Vereinsvertreter im Organisationskomitee federführend mitgewirkt hat. Seinen eigenen 50er konnte der Neu-Tannheimer mit Wurzeln im Villinger Goldenbühl aber auch nur in Etappen abfeiern. Einen Geburtstag unter der Woche kann man schon einmal auf das folgende Wochenende verlegen, wenn da nicht die Tannheimer Feuerwehr, deren aktives Mitglied er ist, ihr Jubiläum gehabt hätte und er sich dort fleißig engagierte. So schob sich manches nach hinten, zumal sein schon eher größerer Bekannten- und Freundeskreis gerne mit ihm sein halbes Jahrhundert gefestet hätte. Alle kamen mit der Zeit in Etappen auf die Kosten, der Geselligkeit ist er ja durchaus zugetan, wenn die Zeit es ihm zulässt. Dazu gehören die Freien Wähler, die er nicht nur im Tannheimer Ortschaftsrat vertritt, sondern bei denen er sich in Villingen seit Jahren auch um die Kasse kümmert. Der Feuerwehr Tannheim trat er als Aktiver in "fortgeschrittenem Alter" bei, als er sich endgültig in Tannheim häuslich niederließ. Denn wenn er sich irgendwo niederlässt, so seine Devise, möchte er auch am Ortsgeschehen teilnehmen und mit den Leuten in Kontakt treten. Mit der Feuerwehr Tannheim pflegt er auch die Kontakte zu den Kollegen in Eichgraben, einem Ortsteil von Zittau. Überhaupt ist Zittau ein ganz eigenes Kapitel für ihn. Er war nicht nur lange Jahre Vize-Vorsitzender im Freundeskreiskreis Zittau, er blieb auch dort quasi hängen, denn seine Frau Mariana stammt von dort. Wenn es darum geht, seine Gäste kulinarisch zu verpflegen, das ist für ihn Chefsache. Der kaufmännische Angestellte im Logistikbereich hat das Kochen von der Pike her gelernt, ist dann aber abgewandert. Auch wenn er noch immer sehr gerne professionell kocht und im Catering tätig ist, in der Küche habe er sich eingesperrt gefühlt, gibt er zu Protokoll, sozusagen als Einzelkämpfer fern ab von den Gästen und der Kundschaft, und das, obwohl er eher ein Typ sei, der die Nähe zu Menschen braucht und mit ihnen zu tun haben will. Bei seinem Geburtstagsfest im Kreise von Familie und engeren Freunden ließ er sich etwas Besonderes einfallen. Sein Anwesen in der Gemeindewaldstraße verwandelte sich für einen Abend in eine Wildwest-Kulisse à la Dodge City, so wie man es aus Western-Filmen kennt, und wie es sich versteht, mit entsprechender Verpflegung. Zur Kulisse passte perfekt ein Auftritt von Cockoo Clocks als Square Dancer und Black Forest Goasts als Caller. Er selbst hatte alles als Sheriff im Griff. (wz)