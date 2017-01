Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Den Film "Fastnacht in Villingen – die fünfte Jahreszeit" aus der Arte-Dokumentationsreihe "Alles Karneval" strahlt der Südwestrundfunk am Donnerstag, 2. Februar, ab 21 Uhr nochmals im Fernsehen aus. Das freut Regisseurin Anja Unger natürlich. Doch während der Dreharbeiten hat sie sich zu einer Expertin der Villinger Fanset entwickelt und kann so über die Ankündigung nur den Kopf schütteln. "Bitte den unsäglichen Pressetext überlesen" schreibt sie auf Facebook. "Im Schwarzwald hat der Karneval eine lange Tradition" ist unter anderem auf der Internetseite des Senders zu lesen. Da hat der Verfasser der Zeilen die Fasnethochburg Villingen wohl im Rheinland angesiedelt, von der er in höchsten Tönen schwärmt. Schreibt er doch tatsächlich: "Fastnächtliches Musizieren ist rund um die Uhr zu hören, kostümierte Jecken haben das Zepter fest in der Hand". (maz)

Margot Käßmann, ehemalige Landesbischöfin, Ratsvorsitzende a. D. der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und derzeit Botschafterin des Lutherjahres (500 Jahre Reformation), hat nichts dagegen, dass es unterschiedliche Einkommen gibt. Exorbitant dürfen die Unterschiede aber nicht sein. Ein hochrangiger Manager eines börsennotierten Weltunternehmens, würde er an 365 Tagen im Jahr jeweils 24 Stunden lang arbeiten, habe einen Stundenlohn von 2000 Euro – "so viel, wie eine Erzieherin im Monat verdient", rechnete die Buchautorin ihrem Publikum beim Abend der Sparkasse Schwarzwald-Baar in der Neuen Tonhalle in Villingen vor. "Und dann frage man sich: Wer trägt die größere Verantwortung?" (bn).

Thomas Huber, Sportwart "Nordisch" beim Skiclub Villingen (SCV), blickt mit großer Zufriedenheit auf die dritte Auflage der "Zwei Stunden am Auerhahn" zurück. Der Langlauf für Jedermann zu Gunsten der Christy-Brown-Schule auf der Loipe am Gasthaus "Auerhahn" lockte diesmal Dank strahlendem Winterwetter 160 Menschen, davon 35 Kinder und Jugendliche, die gemeinsam fast 1600 Euro "erliefen". Eine gute und vor allem ausbaufähige Zahl, findet Thomas Huber. Im Schwarzwald gebe es derzeit kaum vergleichbare Läufe. "Die meisten haben angefangen wie wir, sind dann aber zu Rennen der Besten geworden", sagt Huber, der selbst auch aus dem Wettkampfsport kommt, aber das breitensportliche SCV-Konzept in dieser Sache mitentwickelt hat. 25 Helfer hatten die Veranstaltung eine Woche lang vorbereitet und damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Am Tag vor dem Benefizlauf hatte man auch gleich die Vereinsmeisterschaft im Langlauf durchgeführt. Thomas Huber wurde Vierter. (bn)