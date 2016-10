Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Michael Schopfer beschwert sich in der Rolle als Michl im aktuellen Kabarettduo ’de Michl und Frau Pflug noch immer über den vermeintlichen Parteispendenskandal der CDU. Die 85 Mark, welche Helmut Kohl Angela Merkel für eine neue Frisur spendierte, seien bislang nicht wieder aufgetaucht. Bis heute wüsste niemand, was Merkel mit dem Geld gemacht habe. "Ihre Raute macht allerdings inzwischen die Grätsche", so der Schwenninger Kabarettist mit Hauptberuf Friedhofsgärtner – oder ist es umgekehrt mit der Profession und Schopfer ist Kabarettist und im Nebenberuf Friedhofsgärtner? Seine Bühnenpartnerin Andrea Pflug jedenfalls hat in ihrer Rolle ganz andere Probleme: nämlich solche mit dem Autofahren. Schon wieder ist ein Außenspiegel abgefallen, besser: abgefahren. "Links oder Rechts?", fragt de Michl, und Frau Pflug kann nur antworten: "Weiß nicht, das Auto liegt obendrauf." (wt)

Nur zwei Tage legte Pfarrer Dieter Brandes einen kurzen Zwischenstopp bei sich zu Hause in Schwenningen ein, dann ging es schon weiter. So etwas wie Ruhestand kennt er kaum: Immer wieder fährt er trotz seines Alters zu Entwicklungsprojekten in Afrika. So aktuell beispielsweise in den Ost-Kongo als Koordinator der Brot für die Welt-Aktion der Schwenninger evangelischen Kirchengemeinde "Gitarren statt Gewehre". Es werden dort in Bukawu unter anderem ehemalige Kindersoldaten aus dem Bürgerkrieg Ausbildungen, beispielsweise zum Instrumentenbauer, ermöglicht. Zuvor besuchte er gemeinsam mit Karin Sauer und Jürgen Grass von der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen (DHBW-VS) in Ruanda ein Projekt zur Förderung nachhaltiger Landwirtschaft. Brandes konnte hierbei zwischen der Hochschule und einer Universität in Butare-Ruanda eine Partnerschaft mit studentischem Austausch für Praktika vermitteln. Nun allerdings, nach zwei Tagen Pause, ging es schon wieder weiter: Brandes, ganz nebenbei auch einer der drei Vorsitzenden des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) in Schwenningen, brach nach Rumänien auf, um auch dort Hilfsprojekte zu unterstützen. (wt)

Jan Kizilhan, derzeit durch sein Engagement in der Flüchtlingshilfe und Traumaforschung einer der bundesweit bekanntesten Lehrkräfte der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen, sieht in der Ideologie des so genannten Islamischen Staats faschistische und totalitäre Grundzüge. Auch wenn viele Gründe der Entstehung im uralten Kampf zwischen Sunniten und Schiiten, der noch immer sehr patriarchalen Strukturen in arabischen Staaten und vielen weiteren Aspekten der dortigen Gesellschaften zu finden seien, gäbe es, so der Psychologe, durchaus auch in westlichen Staaten wichtige Ursachen für das menschenverachtende System. "Schauen sie sich beispielsweise die Grenzen vieler betroffener Länder an. Das sind gerade Linien, weil wir diese völlig willkürlich ohne Rücksicht auf die dortigen Kulturen einst so gezogen haben." Unter anderem räche sich nun die damalige und teilweise noch immer andauernde Unterwerfung und Ausbeutung der Gesellschaften. "Sie und ich leben im Vergleich zu so vielen Menschen auf der Welt derzeit in paradiesischen Verhältnissen", so der Hochschul-Professor und Buchautor kürzlich bei einem öffentlichen Vortrag in Schwenningen. "60 Jahre Frieden – das ist keine Selbstverständlichkeit." (wt)