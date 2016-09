Villingen-Schwenningen Ganz unter uns

Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier hat zum Pressegespräch geladen. Es geht um den Auftritt der Bundeswehr-Big-Band. Zwei Vertreter des Lions-Clubs sind erschienen und drei Journalisten. Als guter Gastgeber lässt Dobmeier die Gäste zuerst Platz nehmen. Seine Mitarbeiterin fragt die Getränkewünsche ab, Wasser, Espresso, Kaffee und wendet sich schließlich auch an ihren Chef: "Herr Dobmeier, was hätten Sie denn gerne?" Mit einem zwar wohlwollenden und doch eindeutigen Blick auf einen der Journalisten, der es sich am Besprechungstisch bereits gemütlich gemacht hat, antwortet Dobmeier: "Meinen Platz!" (bn).

Allzu gut war der Eindruck wohl nicht, den Schwenningen dem bayrischen Kabarettisten Dietrich "Piano" Paul kürzlich vermittelte. "Der Neckarursprung – das Land, aus dem vielleicht nicht Milch und Honig, wohl aber Hohner und Kienzle fließen", so seine Gedanken während der Anfahrt mit der Bahn beim Erörtern, was er denn bereits kenne: Nicht die Region, nur zwei Produkte von dort. Am Abend vor seinem Auftritt im Capitol reiste er bereits an: "Ob wohl noch ein Kiosk im Bahnhof offen hat?", so eine weitere Überlegung. "Nein", so die klare Antwort des Faktischen bei der Ankunft, "denn es gibt gar keinen Kiosk im Bahnhof." Auch die Suche nach einem Taxi vor dem Bahnhof war offensichtlich nicht ganz einfach. Und als endlich eines kam und Paul den Fahrer nach Kienzle fragte, wusste dieser nicht, was Kienzle ist und mit Schwenningen zu tun haben soll. Endlich im Hotel freute sich der Kabarettist, Pianist und an der Technischen Universität München promovierte Mathematiker auf die Minibar, aber die gab es auch nicht und in der Frühe blieb der stark übergewichtige Künstler fast in der engen Dusche stecken. "Aber die Maultaschen waren herrlich", so Paul. "Und auch ihr Neckartower ist eindrücklich. Der sieht aus wie ein Wolkenkratzer, den ich kenne, allerdings in Bonsai-Form." Auch der Name "Capitol" imponierte: "In Zukunft kann ich immer damit angeben, schon mal im Capitol aufgetreten zu sein." (wt)